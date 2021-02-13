18 февраля стартует региональный отборочный этап Дельфийских игр. По его итогам определится состав сборной команды Владимирской области из молодых деятелей искусства от 10 до 25 лет. В 33

18 февраля стартует региональный отборочный этап Дельфийских игр. По его итогам определится состав сборной команды Владимирской области из молодых деятелей искусства от 10 до 25 лет. В 33 регионе будет рассмотрено 13 кандидатур. В конкурсной и фестивальной программе порядка 30 номинаций классического, народного и современного искусства: «фортепиано», «скрипка», «эстрадное пение», «современный танец»,«защита персональных данных» и