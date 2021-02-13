Ведомство просит СУ СК возбудить уголовное дело.

Во Владимирской области прокуратура проверила информацию о несвоевременном обеспечении жизненно важными препаратами детей-инвалидов. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, выявлены крупные нарушения федеральных законов о здравоохранении.Выяснилось, что и подведомственных учреждений не предприняли необходимые меры, чтобы вовремя закупить для детей с ОВЗ необходимые лекарства.При этом невыдача медикаментов привела к ухудшению состояния здоровья ряда юных пациентов.В результате материалы проверки