Владимирский легкоатлет завоевал “бронзу” на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров. Соревнования проходили в Смоленске. Спортсмены выступали в помещении. Воспитанник

Владимирский легкоатлет завоевал “бронзу” на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров. Соревнования проходили в Смоленске. Спортсмены выступали в помещении. Воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 4 по легкой атлетике города Владимира в тройном прыжке завоевал 3 место. Иван Шуйский – член сборной команды России.