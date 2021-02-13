Во Владимире с 15 февраля будут закрыты для проезда две улицы. Это связано со строительством Рпенского проезда. С 15 февраля по 31 декабря 2021 года в районе дома №1д по улице Северной будет

Во Владимире с 15 февраля будут закрыты для проезда две улицы. Это связано со строительством Рпенского проезда. С 15 февраля по 31 декабря 2021 года в районе дома №1д по улице Северной будет ограничено движение для всех видов транспорта. С 15 февраля по 19 апреля 2023 года будет закрыт проезд в районе ГСК “Химик” на