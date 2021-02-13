По прогнозу синоптиков, мощный снегопад продолжится во Владимире до 14 февраля.

Первый заместитель главы администрации областного центра Владимир Гарев провел оперативное совещание по работе структурных подразделений мэрии и коммунальных служб города в выходные дни в связи с мощным снегопадом, начавшимся накануне вечером. По прогнозу синоптиков, мощный снегопад продолжится во Владимире и в выходные до 14 февраля.Напомним, что накануне. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Владимира перевела муниципальное звено РСЧС в режим функционирования «Повышенная готовность» с 09.00 12 февраля до 9.00 15 февраля.Фото:Pixabay