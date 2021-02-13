Анастасия Сахарова уже встретилась с о старейшим участником Леонидом Сергеевичем Лаженцевым.

Владимирский парк Дружба готовится к 39-ой Лыжне России. Сбор в 11.00. Анастасия Сахарова уже встретилась с о старейшим участником Леонидом Сергеевичем Лаженцевым.Леонид Сергеевич никогда не стремился к первым местам. Важнее участвовать во ВСЕХ соревнованиях. Тренируется на трассе в Оргтруде. Всегда катается по лесу один.Леонид Лаженцев, ветеран труда:- Мало здесь желающих кататься по ней. А раньше я участвовал в лыжне на Урале в Березниках.Леонид Лаженцев, ветеран труда, спорта встает на лыжи уже 60 лет! Сезон открывает с первым снегом и заканчивает весной.Леонид Лаженцев, ветеран труда:- Спорт - это здоровье.. Я 37 года рождения. Считайте. Не скажу, сколько лет, считайте сами.. И потом будете писать, не пишите мои года. Мои года - мое богатство.Крепкое здоровье - еще одно богатство Леонида Лаженцева. И всё благодаря спорту. Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. Вести-Владимир.