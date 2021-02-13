Установленная ранее инвалидность будет продлеваться автоматически на следующие полгода. Об этом сообщили в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области. Временный

Установленная ранее инвалидность будет продлеваться автоматически на следующие полгода. Об этом сообщили в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области. Временный упрощённый порядок позволяет устанавливать инвалидность безличного обращения гражданина в Бюро медико-социальной экспертизы: документы поступают в инстанции по системе электронного межведомственного взаимодействия. \из пресс-релиза обладминистрации\ Вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации тоже решается сейчас без