Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 25 409 жителей региона.

По информации Роспотребнадзора на 13 февраля, во Владимирской области подтверждено 144 новых случая заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 36 заболевших Covid-19. Ещё 17 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, 16 - в Муромском, по 9 - в Ковровском, Суздальском и Кольчугинском районах, 8 - в Александровском, по 7 - в Киржачском и Петушинском, 6 - в Судогодском, 5 - в Меленковском районах. По 4 жителя заразились в Камешковском и Юрьев-Польском районах, по 2 - в Гороховецком, Собинском и Селивановском районах, ещё один новый инфицированный выявлен в Радужном.Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 25 409 жителей региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.