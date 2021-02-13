Во Владимирской области оказалась перекрыта федеральная трасса М-7. Движение заблокировано в сторону Москвы. Упрдор Москва-Нижний Новгород сообщает, что 13 февраля около 15:40 на 112 км трассы М-7

Во Владимирской области оказалась перекрыта федеральная трасса М-7. Движение заблокировано в сторону Москвы. Упрдор Москва-Нижний Новгород сообщает, что 13 февраля около 15:40 на 112 км трассы М-7 в районе Новых Омутищ произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу 4 грузовика, которые двигались в попутном направлении. Федеральные дорожники добавляют, что пострадавших в этом ДТП нет. Впрочем, большегрузы полностью