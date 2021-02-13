Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

Сегодня в Селивановском районе на улице Песочной загорелся частный дом. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытию первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли. Пожарные не дали огню распространится, и ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек, личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области