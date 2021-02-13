К ликвидации происшествия привлекались 6 единиц техники и 21 человек личного состава.

Вечером 12 февраля в 17:47 в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В Муромском районе у деревни Саксино горела пилорама.К моменту прибытия пожарных пламя распространилось внутри здания, горела крыша. В результате площадь пожара составила 700 квадратных метров.Как сообщает пресс-служба МЧС, сгорела кровля и имущество пилорамы. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации происшествия привлекались 6 единиц техники и 21 человек личного состава.Дознаватели ведомства выясняют причину ЧП.