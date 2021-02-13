Граждан информируют об опасности, связанной с дистанционным мошенничеством.

В городе Владимире участковые уполномоченные полиции и сотрудники ОГИБДД совместно с членами Общественного совета при УМВД России по городу Владимиру провели масштабную акцию на улицах областного центра. Прохожих на улице, продавцов магазинов и рынков, водителей автомобилей полицейские и общественники предупредили об активизации мошенников и необходимости быть бдительными.В ходе бесед участники акции рассказали жителям и гостям города о наиболее распространенных видах мошенничеств и защиты от них, а также вручили памятки с полезной информацией.Полицейские рекомендовали гражданам не разговаривать по телефону с неизвестными, которые представляются сотрудниками банков и пытаются получить персональную информацию, сообщая о, якобы, сомнительных операциях по счету и других уловках злоумышленников.Члены Общественного совета обратились с призывом быть бдительными при покупке товаров или заказе услуг через Интернет.Аналогичное мероприятие сотрудники ОГИБДД провели на самых оживленных улицах Гуся-Хрустального. Полицейских поддержали общественники и дружинники.Водителей проинформировали о различных схемах, используемых злоумышленниками для хищения денег граждан и призвали быть бдительными, не совершать денежные переводы и не сообщать реквизиты банковской карты незнакомцам.Вручая гражданам листовки-памятки с полезной информацией, сотрудники полиции рекомендовали распространить среди родных и близких сведения предупреждающего характера с целью предотвращения преступлений, связанных с мошенничеством.