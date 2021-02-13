В прошлом году связали себя узами брака 6737 владимирских пар. Об этом рассказали во Владимирстате. В целом по стране расписываться стали реже на 18,5% относительно прошлогодних показателей (770,8

В прошлом году связали себя узами брака 6737 владимирских пар. Об этом рассказали во Владимирстате. В целом по стране расписываться стали реже на 18,5% относительно прошлогодних показателей (770,8 пар поженились в РФ за 2020 год, в 20219 году – 950,1 тыс.). Впрочем, количество разводов также снизилось. В стране было официально расторгнуто 564 тысячи браков (это