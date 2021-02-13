Состоялось расширенное заседание коллегии следственного управления, на котором подведены итоги работы за 2020 год.

Состоялось расширенное заседание коллегии следственного управления, на котором подведены итоги работы за 2020 год.Отмечено, сто в регионе количество тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 6 процентов – 4921 (4642). В 2020 году значительно увеличилось количество зарегистрированных убийств – на 12,9 процентов (с 62 до 70). Наибольшее количество убийств совершено в Вязниковском (8), Муромском (16), Ковровском (9) и Петушинском районах (7). Раскрываемость данного вида преступлений составила 98,5 процентов.Зарегистрировано 47 преступлений о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, что на 4,1 процента ниже показателя 2019 года (49). Раскрываемость – 100 процентов.На 33,3 процента уменьшилось количество зарегистрированных изнасилований с 18 до 12. Раскрываемость – 100 процентов.Число преступлений о насильственных действиях сексуального характера, снизилось и составило в абсолютном показателе 46 (57). Также обеспечена высокая раскрываемость преступлений данной категории – 100 процентов.Таких результатов удалось добиться во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД.Всего в 2020 году в следственные подразделения поступило5001 сообщениео преступлениях, основную долю составили сообщения о преступлениях против личности (68 процентов).В производстве следователей находилось 1737 уголовных дел, окончено производством 984, с утвержденными обвинительными заключениями направлено в суды –845, дляприменения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа – 16 уголовных дел.Предварительно расследовано 1264 преступления, в том числе 525 по тяжким и особо тяжким составам.По оконченным уголовным делам раскрыто в ходе следствия 22 преступления, ранее не состоявших на учете, в том числе тяжких и особо тяжких – 12.В результате проводимой работы во взаимодействии с силовыми структурами по раскрытию преступлений прошлых лет расследовано 44 преступления, 57 процентов из которых тяжкие и особо тяжкие, в том числе 8 убийств, 5 изнасилований, 4 преступления о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.