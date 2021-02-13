Областной центр в лидерах по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией (+36). За сутки в 33 регионе коронавирус выявили у 144 человек. Это на 2 случая больше, чем накануне.

Областной центр в лидерах по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией (+36). За сутки в 33 регионе коронавирус выявили у 144 человек. Это на 2 случая больше, чем накануне. А всего во Владимирской области заразились ковидом 25 409 граждан. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 5 568 случаев (+36)Гусь-Хрустальный — 3 189