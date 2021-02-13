На Владимирскую область обрушился рекордный снегопад, дороги оказались засыпаны слоем снега в несколько десятков сантиметров. Если центральные улицы Владимира к полудню 13 февраля дорожные

На Владимирскую область обрушился рекордный снегопад, дороги оказались засыпаны слоем снега в несколько десятков сантиметров. Если центральные улицы Владимира к полудню 13 февраля дорожные службы более-мене привели в порядок, то вот в большинстве дворов произошёл настоящий коллапс – управкомпании не справились с последствиями снегопада. Жителям пришлось брать всё в свои руки и полдня махать лопатой