Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 144 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 февраля 2021 года лабораторно подтверждено 144 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (36 сл. в г. Владимире, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Муромском, 9 сл. в Ковровском, 9 сл. в Суздальском, 9 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Киржачском, 7 сл. в Петушинском, 6 сл. в Судогодском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в Камешковском, 4 сл. в Юрьев-Польском 2 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Радужном). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 25 409 случаев заболевания (5568 сл. в г. Владимире, 3189 сл. в Гусь-Хрустальном, 2764 сл. о. Муром, 1836 сл. в Ковровском, 1575 сл. в Александровском, 1516 сл. в Петушинском, 1203 сл. в Юрьев-Польском, 1178 сл. в Вязниковском, 976 сл. в Кольчугинском, 901 сл. в Суздальском, 848 сл. в Собинском, 687 сл. в Гороховецком, 659 сл. в Меленковском, 652 сл. в Киржачском, 585 сл. в Камешковском, 565 сл. в Селивановском, 366 сл. в Судогодском, 341 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.