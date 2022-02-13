Кьюар-код - не только хранит информацию о перенесенном заболевании или сделанной прививке. Но и ...

Кьюар-код - не только хранит информацию о перенесенном заболевании или сделанной прививке. Но и поможет признаться в любви. И это признание - съедобное. Владимирский кондитер в преддверии 14 февраля испекла торт с кьюар-кодом.Если навести на него телефон - откроется ссылка с музыкальной валентинкой. Песня может быть любой. Такое признание, по задумке кондитера, не оставит равнодушным ни одного влюбленного. А при желании кьюар-код можно съесть - он сделан из сахарной бумаги.Прекрасные подарки ко Дню святого Валентина и 8 марта готовит Елена Алмакаева из Покрова. Это цветы в полный рост, цветочные светильники, мыльные букеты, которые похожи на настоящие и даже приятно пахнут. Наша съемочная группа уже оценила сказочные произведения покровской мастерицы.Фея цветов. Так можно назвать мастерицу Елену Алмакаеву. В её коллекции- не один десяток видов. Тут и царь- пион, и королева - роза. Причём, ландыши, незабудки, гладиолусы и тюльпаны Елена не выращивает, а создаёт сама. В помощь - изолон или фоамиран, газовая горелка и строительный фен.Елена Алмакаева, мастер ростовых цветов: «Я прогреваю с начала одну сторону, затем другую».Изготовление ростовых цветов процесс долгий. Каждый из лепестков крепится с помощью газовой горелки или клеевого пистолета. Только для бутона розы потребуется больше трех десятков лепестков. А для пиона - и того больше.Елена Алмакаева, мастер ростовых цветов: «Каждый цветок -это отдельное искусство. Каждый лепесток даже на пионе, в котором 360 лепестков, их надо правильно сформировать , правильно собрать, чтобы получился натуральный цветок, а не так что подобие на какой-то цветок!".Такие цветы сейчас особенно популярны. Ростовые потому, что вместе со стеблем в высоту - от полутора до двух с половиной метров. Объемные бутоны сказочно смотрятся при дневном и искусственном освещении. Такие цветы- великолепное украшение тематических фотозон. Взрослые рядом с ними выглядят как дюймовочки и прекрасные эльфы. Цветы подойдут для оформления любого торжества. Букеты из изолона могут стать и оригинальными светильниками. Их мастер создает на любой вкус. Все материалы- гипоаллергенные.Елена Алмакаева, мастер ростовых цветов: «Это может использоваться как торшер, как светильник прикроватный или можно поставить на журнальный столик в любом месте. Они включаются и выключаются, меняется лампа . Все это меняется и моется. Оно очень легко в сборке , разборке».Секреты мастерства Елена раскрывает и на мастер-классах. В необычной технике Елена создаёт и три -"D" картины. Также отличный подарок к предстоящим праздникам.Елена Алмакаева, мастер ростовых цветов: «Есть картины цветы, а данная картина выполнена из фоамирана глиторного. Она очень подходит в интерьер, для подарков, также можно подарить в театр. Есть вручение золотой Ники,например, а есть вручение Золотых крыльев».В преддверии Дня влюбленных и 8 марта цветочная фея приготовила оригинальные мыльные букеты. Их аромат будет радовать долго. Такие композиции в отличие от натуральных цветов не завянут. Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.