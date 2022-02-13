30-летнего ковровчанина остановили сотрудники Госавтоинспекции.
По внешним признакам автолюбитель...
30-летнего ковровчанина остановили сотрудники Госавтоинспекции.
По внешним признакам автолюбитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозрения подтвердились после проведенного освидетельствования. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В дальнейшем выяснилось, что ранее мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.
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