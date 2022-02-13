30-летнего ковровчанина остановили сотрудники Госавтоинспекции. По внешним признакам автолюбитель...

30-летнего ковровчанина остановили сотрудники Госавтоинспекции.По внешним признакам автолюбитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозрения подтвердились после проведенного освидетельствования. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В дальнейшем выяснилось, что ранее мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.ФОТО: https://pixabay.com/ru/