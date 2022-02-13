В адрес Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям поступили...

В адрес Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям поступили протоколы испытаний образцов почвы с земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного недалеко от полигона ТБО в Александровском районе Владимирской области.В ходе экспертизы было выявлено превышение предельно допустимых концентраций в почве по показателю массовая доля меди в среднем в 50 раз. Загрязнение плодородного слоя почвы выявлено на площади 1800 кв.м.Кроме того, часть участка заросла сорной и древесно-кустарниковой растительностью. В западной части земельного участка, путем перекрытия плодородного слоя почвы, оборудованы 2 площадки из ж/б плит. От площадок проложена дорога из таких плит для проезда машин и спецтехники, ведущая на Александровскую городскую свалку.