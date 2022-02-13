На Щёлковском шоссе Московской области загорелся рейсовый автобус из Кольчугина. Несмотря на сильное пламя, остальной транспорт проезжал беспрепятственно. На момент происшествия движение не перекрывали.

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