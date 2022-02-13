На Щёлковском шоссе Московской области загорелся рейсовый автобус из Кольчугина. Несмотря на...
<a href="https://33live.ru/novosti/13-02-2022-avtobus-iz-vladimirskoj-oblasti-sgorel-na-moskovkom-shosse.html" target="_blank">Автобус из Владимирской области сгорел на московком шоссе</a> - На Щёлковском шоссе Московской области загорелся рейсовый автобус из Кольчугина. Несмотря на...
[url=https://33live.ru/novosti/13-02-2022-avtobus-iz-vladimirskoj-oblasti-sgorel-na-moskovkom-shosse.html]Автобус из Владимирской области сгорел на московком шоссе[/url] - На Щёлковском шоссе Московской области загорелся рейсовый автобус из Кольчугина. Несмотря на...