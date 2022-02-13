На прошлой неделе в подмосковном Королёве завершились чемпионат и первенство ЦФО по боксу среди...

На прошлой неделе в подмосковном Королёве завершились чемпионат и первенство ЦФО по боксу среди женщин, юниорок, девушек и девочек в разных весовых категориях.Среди девочек 2008-2009 годов рождения золотые награды вручили Елене Щербаковой (весовая категория 36 кг, Гусь-Хрустальный) и Алевтине Калиныч (64 кг, Собинка). Второе место заняла Анастасия Сердюкова (51 кг, Владимир).Среди девушек 2006-2007 годов победила Таисия Подольская из Киржача в категории 48 кг.У юниорок 2004-2005 гг. р. 1-е место завоевала Алина Сафина (63 кг, Кольчугино), 2-е место заняла Анастасии Малова (75 кг, Собинка).Бронзовый результат показала Анастасия Гаранина из Вязников среди женщин 2003 г. р. и старше в весовой категории 66 кг.Всего в соревновании приняли участие более 180 спортсменок.ФОТО: Федерация бокса Владимирской области