10 февраля Октябрьский район города Владимира с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы РФ Алексей Борисович Говырин.

10 февраля Октябрьский район города Владимира с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы РФ Алексей Борисович Говырин.Местом для посещения стало новое здание школы № 46 в микрорайоне Коммунар. На сегодняшний день в школе обучается 1260 учащихся, работают 63 педагога. Образовательный процесс организован в одну смену. Школьный комплекс состоит из 6-ти объединенных 3-этажных корпусов. Кабинеты химии, физики, биологии и географии оснащены современными учебными цифровыми лабораториями, а мастерские – всем необходимым для уроков технологии. В школе также работают студия живописи, пения и музыки, зал хореографии, мастерские кулинарии, кройки и шитья. Наряду с просторными учебными классами, в школе оборудованы современная столовая, многофункциональный спортивный зал-трансформер, два бассейна и большой актовый зал с возможностью проведения кинопоказов. Кружки и секции могут посещать не только учащиеся школы № 46, но и дети из других школ, проживающие в Коммунаре и соседних микрорайонах города Владимира. Учебное заведение построено в рамках национального проекта «Образование» в 2021 году.Это – образцово показательная школа – считает Алексей Говырин. Такими должны быть все учебные заведения, уверен депутат Госдумы. Сейчас многие образовательные учреждения региона нуждаются в капремонте. И эта проблема постепенно будет решена. Алексей Говырин говорит - уже есть договоренность начать работы в нескольких школах 33-го региона. В планах и строительство новых школ.Алексей Говырин: «Благодаря народной программе уже сегодня в федеральном бюджете предусмотрены средства на строительство новых школ. Всего по стране планируют построить 1300 новых школ. И наша задача, чтобы Владимирской области также попасть в народную программу. Я буду держать на контроле, чтобы школы Владимирской области также появлялись и строились за счет федерального бюджета. И очень острый вопрос, который удалось решить во время декабрьского визита Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака во Владимирскую область – это участие наших школ в программе капитального ремонта».