Бегом вокруг света. Руслан Шакин - не просто атлет. Он почти побил мировой рекорд. В одиночку ...

Бегом вокруг света. Руслан Шакин - не просто атлет. Он почти побил мировой рекорд. В одиночку бежит уже несколько лет, начав, символично в свой день рождения в сентябре 2018-ого. В планах у Руслана - на бегу одолеть расстояние, равное окружности экватора - 40000 километров. 17 стран уже позади. Сейчас - "галопом" по России. Побывал ультрамарафонец и во Владимире. Что его больше всего поразило в нашем регионе и сколько еще нужно пробежать, чтобы стать мировым чемпионом - расскажем прямо сейчас.Один на один - со всем миром. Руслан Шакин бежит к своей цели уже три с половиной года. Стартовал атлет с мыса Соя острова Хоккайдо в Японии. По правилам "кругосветки" должен вернуться в ту же точку. Если удастся, это будет абсолютный мировой рекорд."На бегу" увидел Новую Зеландию, Австралию, Чили, Аргентину, ЮАР, США, Европу. 17 стран и пять континентов. Цель - не только стать рекордсменом. В США Руслан поддержал медработников, которые работали с ковидными пациентами. А по Австралии бежал при температуре в 60 градусов, чтобы привлечь внимание к проблеме дефицита питьевой воды.Кстати, по образованию ультрамарафонец - историк. И перед каждым забегом в новый город изучает местные достопримечательности.- О, Руслан, привет, Леха! А вот они, Золотые ворота.. Добежали, добежали наконец-то.Путь прошел и через Владимир. Здесь Руслана встретила делегация спортсменов.Алексей Круглов - бронзовый призер чемпионата мира 96 года в беге на 100 километров. Сейчас бегает в удовольствие.Алексей Круглов: «Так что событие значимое, такого человека надо поддержать. Любой человек может преодолеть различные дистанции, различные недуги.. У нас был еще один человек, который преодолел заболевание рака крови. А этот просто красавец.. Бегайте! И будьте здоровы».А Максим Лаптев давно следит за марафонцем в Инстаграме. По его словам, никто до Руслана Шакина не решался на такое испытание своих возможностей.Максим Лаптев: «Пробегали там 20 тысяч километров.. Но с поддержкой. Машина все вещи тащит, а человек чисто бежит. А тут впервые в мире человек без поддержки , 40000 километров, бежать каждый день. Это подвиг, я считаю».Руслану самому приходится тащить спорт-коляску со всем необходимым. Весит она более 60 килограммов.Руслан Шакин, ультрамарафонец: «Вся моя экипировка и снаряжение. Палатка, спальный мешок. Надувной матрас, запасные кроссовки, гаджеты, зарядки, пауэр-бэнки.. И сухой паек, нз.. Если я где-то в лесу.. Если волк ногу отгрызет, чтобы можно было хотя бы день продержаться».Владимир, Суздаль, усадьба Храповицкого в Муромцеве. Руслан признается: на пяти континентах повидал многое. Но не ожидал встретить замок во Владимирской области. Правда, состояние уникального имения его расстроило.Руслан Шакин, ультрамарафонец: «На самом деле очень печально, что он в таком заброшенном состоянии. Потому что это мог бы быть классный туристический аттракцион. В Европе, в Америке, это был бы главным аттракционом здесь».Еще одна трудность, с которой путешественник столкнулся в России зимой - нечищеные обочины. Поэтому темп снизился. И остановки приходится делать чаще.Руслан Шакин, ультрамарафонец: «И вряд ли я буду повторять это путешествие, потому что не все так просто, как выглядит в Инстаграмме. И это самый, наверное, уникальный способ смотреть на мир. Потому что когда ты проезжаешь на машине, то упускаешь многое. А тут я чувствую каждый метр. И вижу разных людей, общаюсь с людьми разных стран. И, на самом деле, я очень удивлен, что 99 процентов людей, которые мне встречаются - замечательные люди».А за перемещениями атлета вокруг земного шара следят тысячи людей. Предлагают кров, обед и моральную поддержку.Руслан Шакин, ультрамарафонец: «Мы желаем счастья Руслану! Чтобы без происшествий, удачно до Японии пробежал!»Кругосветный путешественник шутит: осталось пробежать каких-то девять тысяч километров. По дорогам родной России. Анастасия Сахарова. Вести-Владимир.