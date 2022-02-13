По словам экспертов, пенсионеры не должны платить пошлины у нотариуса за доверенности на получение...

По словам экспертов, пенсионеры не должны платить пошлины у нотариуса за доверенности на получение пенсии, а также оформление свидетельства по наследованию жилья в случае совместного проживания с наследодателем.Пенсионеры также не платят за обслуживание банковской карты платежной системы МИР, на которую идут все пенсионные выплаты.Кроме того, пенсионеры в России имеют право не платить налоги на землю и имущество, а с 1 февраля им доступно получение социальной поддержки в натуральной и денежной формах.ФОТО: https://pixabay.com/ru/