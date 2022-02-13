19-летнего муромлянина обвиняют в мелком хищении. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, с...

19-летнего муромлянина обвиняют в мелком хищении.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, с сентября прошлого года по начало января текущего года обвиняемый, находясь в сетевых магазинах, расположенных в Муроме, совершал хищения продуктов питания, алкоголя и бытовой химии. При этом молодой человек уже подвергался административному наказанию за совершение аналогичных мелких хищений.Сотрудниками полиции установлена причастность обвиняемого к 9 эпизодам противоправной деятельности. Материальный ущерб превысил 11 000 рублей.Фигурант свою вину признал.ФОТО: https://pixabay.com/ru/