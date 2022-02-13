Администрация Владимирской области сообщила о запуске нового проекта Ростуризма.

Администрация Владимирской области сообщила о запуске нового проекта Ростуризма – «Большое Золотое кольцо России». Благодаря этому проекту, жителям Владимирской области предлагают поделиться идеями для развития туризма. Например, формирования новых интересных маршрутов.Территория «Большое Золотое кольцо» включает 9 областей: Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Московскую, Рязанскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую. Какой город в нашем регионе вы бы показали друзьям издалека? Поделиться своими мыслями и идеями можно на портале «» до 15 марта.Проект-победитель будет отобран Ростуризмом. Его реализация рассчитана на период до 2035 года, а в основные задачи входит развитие существующей и создание новой транспортной инфраструктуры, формирование сети межрегиональных маршрутов, развитие новых видов туризма и брендинг территорий.