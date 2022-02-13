Оценив дорожную обстановку и возможные последствия для будущей мамы, сотрудник полиции попросил мужчину следовать за его патрульным автомобилем...

Инспектор 5-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве помог своевременно доставить будущую маму в родильный дом, где на свет появился здоровый малыш.В ходе несения службы на Воробьевском шоссе к инспектору ДПС лейтенанту полиции Алексею Поваренкову обратился взволнованный мужчина. Он пояснил, что в его автомобиле находится жена, которая скоро родит, и попросил полицейского помочь быстрее доехать до роддома, так как сам он боится не успеть вовремя добраться до медучреждения.Оценив дорожную обстановку и возможные последствия для будущей мамы и малыша, сотрудник полиции попросил мужчину следовать за его патрульным автомобилем. Используя специальные световые и звуковые сигналы, полицейский сопроводил машину с семейной парой в столичный роддом.Благодаря грамотным и оперативным действиям лейтенанта полиции Алексея Поваренкова женщина была своевременно передана врачам, а позднее на свет появился здоровый мальчик. Семейная пара поблагодарила сотрудника полиции за оказанную помощь.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81