Угол авангардистки Ольги Розановой, уроженки нашей губернии, появился во Владимире. Это отсылка к...

"Угол" авангардистки Ольги Розановой, уроженки нашей губернии, появился во Владимире. Это отсылка к "Черному квадрату" Казимира Малевича, который в 1915 году поместил свое знаменитое супрематическое произведение в "красный угол". Творчество Малевича и Розановой двигалось по одним художественным рельсам. Только автор "квадрата" больше экспериментировал с формой, а Розанова - с цветом. Эта небольшая выставка - совместная работа студентов московской киношколы и владимирских художников.Анастасия Зубарева, студентка международной киношколы, г.Москва: «Ольга Розанова хотела проинтерпретировать квадрат Малевича и сделала его графично. Но цвета подписала просто : цвета зеленый, оранжевый и так далее.. И мы восстановили, как примерно должна была выглядеть эта работа по цветам».Воплощение знаменитой розановской "зеленой полосы" - в абстрактной скульптуре Дмитрия Холина, председателя владимирского союза художников. Полоса была первым произведением абстрактной живописи, которое вышло за рамку. Она - лишь фрагмент полотна, уходящего в бесконечность. Поэтому вместо холста художник смастерил раму с неровными краями. И выпустил за нее импровизированный цветовой луч - из дерева, передав блики с помощью разных оттенков зеленого. Напомним, в сентябре прошлого года дом Ольги Розановой во Владимире на Музейной был внесен в реестр памятников истории и культуры. Но организаторы выставки единогласны : творчеству Ольги Розановой все еще нужна "белая полоса".Матвей Натанзон, студент международной киношколы, г.Москва: «На удивление хорошо получилось канонизировать ее персону.. Даже сделали "красный угол" Ольги Розановой. С огурцом - остроумно. Вот эта штука - архитектурно. Цветной квадрат - смешно».