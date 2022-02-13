На месте работали Алешин Алексей и Шмыров Сергей.

В Коврове пенсионерка из-за рухнувшего с крыши снега не смогла попасть домой. Сугроб перегородил вход в жилище. Женщине пришлось вызывать спасателей.«Она вышла из дома, а когда вернулась, то увидела, что с кровли свалился снег. Он завалил проход. Окончательно замерзнув, ковровчанка всё-таки решилась обратиться за помощью. На месте работали Алешин Алексей и Шмыров Сергей», - в соцсетях коврвоский спасатель Михаил Быков.Мужчины расчистили снег и освободили доступ в дом.Видео -