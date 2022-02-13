Цель мероприятия – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району в рамках мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма провели занятия с юными жителями Лакинска.Инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения помогла вспомнить школьникам начальных классов и дошколятам ключевые правила безопасности, напомнив об основах безопасного поведения пешеходов в зимний период.Также в ходе встречи сотрудники полиции провели с ребятами занимательный мастер-класс – помогли изготовить открытки из световозвращающих материалов. Презенты с надписью: «Безопасной дороги! Тебя любят и ждут дома» мальчишки и девчонки вручат своим родным.