В семье цирковых бенгальских тигров пополнение. На свет появились сразу две сестрички. Чем они...

В семье цирковых бенгальских тигров пополнение. На свет появились сразу две сестрички. Чем они отличаются от обычных кошек, как часто их нужно кормить? Узнаем вместе с Верой Куликовой.Этим малышкам, белым бенгальским тигрятам, чуть больше недели.Девочки родились 31-ого января в цирке "Максимус". Сначала старшая, через час - младшая. Произошло это накануне празднования Года водяного тигра по восточному календарю.Владислав Канбегов, художественный руководитель цирка "Максимус", заслуженный артист России: «Вот такие близняшки-девчушки родились у нас во второй раз. Первый раз в пошлом году, когда мы были мальчик родился и сейчас от тех же родителей родились вот два этих симпатичных малыша!»Рождение в неволе белых бенгальских тигров- явление редкое. Так что шапито "Максимус" уже дважды рекордсмен. Родина всех трех тигрят - город Владимир.Владислав Канбегов, художественный руководитель цирка "Максимус", заслуженный артист России: «Это удивительное событие. Цирк Максимус один из первых, кто получил лицензию на выступление таких животных в цирке. Мы одни из первых ее получили. И только у нас на сегодняшний день рождается вот такой редкий подвид белых бенгальских тигров».Родители "блондинок"- из Африки. Их выкормили и воспитали люди. Новорожденных сестричек кормят каждые два часа. Специальной молочной смесью для крупных кошек. Девочки появились на свет раньше срока. У " малышек-тигриц" есть старший брат Аспик. Ему уже год. Но на манеж он пока не выходит.Владислав Канбегов, художественный руководитель цирка "Максимус", заслуженный артист России: «У нас 12 белых тигров и только одна пара получилась так , что подошла к друг другу. Соединили мы их, удалось только одну пару, и они уже второй раз приносят потомство. Причем, потомство в отличие от рыжих собратьев , мамы не кормят зачастую. Ну скажем , одна самка из десяти кормит малышей! В основном материнский инстинкт отсутствует».Приемными родителями стала семья дрессировщиков Канбеговых. Из малышек они намерены воспитать настоящих звезд цирка.Владислав Канбегов, художественный руководитель цирка "Максимус", заслуженный артист России: «Маму зовут Уша, а папу Малик. Я понесу, а то они у нас пока на карантине. Когда они подрастут, и мы прямо на представление вынесем и представим уже с именами».А пока младенцам нужны любовь, внимание и уход. Необходимо соблюдать температурный режим. Не ниже плюс 40 сорока. Для новорождённых оборудовали специальную колыбель. И даже пеленки у них " с подогревом".Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести-Владимир.