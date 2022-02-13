Ростуризм сообщает о запуске портала «Большое-золотое-кольцо.рф», на котором до 15 марта россияне...

Ростуризм сообщает о запуске портала «Большое-золотое-кольцо.рф», на котором до 15 марта россияне смогут высказать свои идеи по развитию туристского потенциала одноимённого туристического маршрута.По словам врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева, проект расширения маршрута «Золотое кольцо России» должен стать мощным стимулом для развития туризма в 33 регионе. Он позволяет по-новому увидеть потенциал исторических городов, привлечь во Владимирскую область интерактивом, событийным, агро- и гастротуризмом, уникальными музейными экспозициями.Реализация проекта рассчитана на период до 2035 года. Среди его основных задач − развитие существующей и создание новой туристической инфраструктуры, формирование сети межрегиональных маршрутов, развитие новых видов туризма, брендинг территории.ФОТО: Администрация Владимирской области