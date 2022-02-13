Сейчас каждый поддерживает спортсменов на Олимпийских играх по-своему... В Москве, например, прошли...

Сейчас каждый поддерживает спортсменов на Олимпийских играх по-своему... В Москве, например, прошли занятия по северной ходьбе под олимпийским флагом. Владимирцы приняли эстафету. Сегодня они занимаются ходьбой в центральном парке. Какими должны быть палки для северной ходьбы и как ими правильно "управлять" расскажет Юлия Шувалова.Нордики - так называют людей, занимающихся северной ходьбой. Родом такие тренировки из Финляндии. Попробовав однажды прогулки с палками на свежем воздухе, невозможно остановиться, говорит Ольга Тюлькова. Северной ходьбе она посвятила уже 8 лет. Организовала и групповые занятия во Владимире. Они проходят в Центральном парке. Скорость движения всегда разная. От легкого прогулочного шага до бега. Быстрой ходьбой считается скорость 6 километров в час. Занятия возможны в любое время года. Главное правильно подобрать палки. Нужны особые - лыжные не подойдут, хотя данный вид ходьбы и был изобретен, чтобы не прерывать на лето тренировки лыжников.Ольга Тюлькова, инструктор по скандинавской ходьбе: «Для руки темляк, варежка или перчатка. Это крепление дает нам возможность держать палку, не роняя её, даже если мы не держим палку в кулаке. Кроме того, у наших палок есть коготь, как на лыжных палках - это дает нам возможность двигаться в зимний период времени и по мягкому грунту. В летний период времени двигаемся без коготочка».Северной ходьбой обычно занимаются люди старшего поколения, кому уже сложно бегать или крутить педали, но на самом деле - этот вид спорта придуман для молодежи. И по нему проходят соревнования всероссийского и международного уровня. Так, россиянка Ирина Маркова прошла за сутки 163 километра и установила мировой рекорд. Даже мужчин "перешагала"- на 21 километр. Секрет успеха прост, правильное "управление" палками.Павел Толстолес, инструктор по скандинавской ходьбе: «Поставим наши палочки на место толчка, при этом рука у нас образует прямую согнутую в локте. Палочка по отношению к поверхности 45 градусов. Меняем центр тяжести слегка вперед и делаем шаг».Считается, что ходьба с палками повышает мышечной тонус, а в зимнее время закаляет организм. В организм поступает много кислорода - такие тренировки могут стать еще и отличным средством профилактики и реабилитации после ковида.Елена Балеева, нордик: «Я стала дышать лучше, легче перенесла ковид, которым я переболела. Позитивное настроение здесь, всегда общение. Мне это, конечно, очень нравится».Во Владимире северную ходьбу совмещают с культурным просвещением. Устраивают экскурсии. Каждую неделю Ольга Тюлькова приглашает в спортивном темпе прогуляться по тихим улочкам Владимира. Юлия Шувалова, Егор Герасимов "Вести Владимир"