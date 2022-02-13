Соревнование проходило в Подмосковье.

Недавно в Королеве завершились чемпионат и первенство ЦФО по боксу среди женщин, юниорок, девушек в разных весовых категориях. Владимирские спортсменки завоевали на ринге 11 медалей.Награды за первое место получили Елена Щербакова из Гусь-Хрустального и Алевтина Калиныч из Собинки. Они отличились среди девочек 2008-2009 годов рождения. Среди тех, кто родился в 2006-2007, победила Таисия Подольская из Киржача. Также золото привезла Алина Сафина (Кольчугино). Последняя завоевала победу среди юниорок 2004-2005 гг.Всего в этих соревнованиях участвовали более 180 спортсменок со всего Центрального федерального округа.