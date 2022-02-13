Автоматизацией процесса учёта питания школьников займётся оператор общественного транспорта...

Автоматизацией процесса учёта питания школьников займётся оператор общественного транспорта "Владикард". Конкурс появился на электронной площадке закупок.Заказчиком стал "Центр школьного питания".Предполагается, что школьники смогут оплачивать горячее питание Школьной картой, в которую будет интегрирован бесконтактный чип. Школьники будут платить за горячее и буфетное питание через терминалы наличными или по карте через приложения.ФОТО: https://pixabay.com/ru/