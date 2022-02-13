Столичный департамент ЖКХ проведет проверку обоснованности начислений от частных управляющих компаний в районе Коптево. Жители пожаловались на многотысячные счета за отопление.

Столичный департамент ЖКХ проведет проверку обоснованности начислений от частных управляющих компаний в районе Коптево. Жители пожаловались на многотысячные счета за отопление."В ряде СМИ и социальных сетях появились сообщения о возросших начислениях за отопление в районе Коптево Северного административного округа, которые выставлены москвичам частными управляющими компаниями", – сообщила журналистам пресс-служба ведомства.Корректировка платежей за отопление ведется в соответствии с требованиями законодательства. В платежных документах действует принцип оплаты текущего потребления тепла в конкретном месяце в размере 1/12 от прошлогоднего объема.По итогам года стоимость корректируется до фактического объема поставленной тепловой энергии.Департамент ЖКХ Москвы проведет проверку по поводу выставленных жителям Коптева счетов.