Во Владимире на улице Лермонтова глыба льда рухнула с крыши и раздавила автомобиль. Ролик с последствиями обрушения наледи опубликовали в соцсетях жители дома. К счастью, погибших и ..

Во Владимире на улице Лермонтова глыба льда рухнула с крыши и раздавила автомобиль. Ролик с последствиями обрушения наледи опубликовали в соцсетях жители дома.К счастью, погибших и пострадавших нет. А вот «классике» не повезло. Отечественная машина получила механические повреждения от осколков, разлетевшихся в разные стороны после удара льдины о землю.Добавим, что во время падения лёд оборвал электрический кабель.Напомним, что за содержание крыш домов и зданий отвечают их собственники или управляющие компании.