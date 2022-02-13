Пожар произошёл накануне вечером в Коврове на Волго-Донской улице. Чтобы ликвидировать пожар,...

Пожар произошёл накануне вечером в Коврове на Волго-Донской улице. Чтобы ликвидировать пожар, сотрудникам МЧС пришлось проникать в помещение через окно квартиры на 1 этаже 5-этажного дома. Очаг возгорания находился в ванной комнате.Из горящей квартиры был спасен хозяин - мужчина 1963 года рождения. Погибших и пострадавших нет. Эвакуированы 15 человек. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 15 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.ФОТО: МЧС России по Владимирской области