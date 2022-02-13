С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 110 705 владимирцев

Во Владимирской области на 13 февраля выявлено 1971 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 464 человек. Ещё 180 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 652 -в Ковровском, 6 - в Петушинском, 80 - в Кольчугинском, 288 - в Александровском, 20 - в Юрьев-Польском, 36 - в Гусь-Хрустальном, 15 - в Судогодском, 12 - в Собинском, 21 - в Киржачском, 81 - в Камешковском, 42 - в Гороховецком, 5 - в Меленковском,13 - в Вязниковском, 38 - в Суздальском, 14 - в Селивановском районах, а также 4 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 110 705 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 29 836 заболевших во Владимире, 11496 - в округе Муром, 10630 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.