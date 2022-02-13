Власти объявили аукцион на разработку проекта стоимостью три миллиона рублей. Торги состоятся 21 февраля.

В селе Ундол Собинского района построят дом-музей Александра Суворова. Власти объявили аукцион на разработку проекта стоимостью три миллиона рублей. Торги состоятся 21 февраля.В 1784 году полководца назначили командиром Владимирской дивизии, штаб которой располагался под Лакинском. К приезду Суворова, рядом с дислоцированными во Владимирской области частями, построили имение. После смерти генералиссимуса усадьба канула в лету. Видимо, к 240-летию с момента приезда Александра Васильевича в Ундол решено восстановить особняк.Сейчас бывшее место расположения постройки является памятником истории «Суворовская роща». На её территории установлен камень с его портретом. В селе также расположен музей «Палаты Суворова».