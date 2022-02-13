На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1971 случай...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1971 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:464 - во Владимире;652 - в Ковровском районе;288 - в Александровском районе;180 - в Муромском районе;81 - в Камешковском районе;80 - в Кольчугинском районе;42 - в Гороховецком районе;38 - в Суздальском районе;36 - в Гусь-Хрустальном районе;21 - в Киржачском районе;20 - в Юрьев-Польском районе;15 - в Судогодском районе;14 - в Селивановском районе;13 - в Вязниковском районе;12 - в Собинском районе;6 - в Петушинском районе;5 - в Меленковском районе;4 - в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 110 705 случаев заболевания