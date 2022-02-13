На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1971 случай...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1971 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:
464 - во Владимире;
652 - в Ковровском районе;
288 - в Александровском районе;
180 - в Муромском районе;
81 - в Камешковском районе;
80 - в Кольчугинском районе;
42 - в Гороховецком районе;
38 - в Суздальском районе;
36 - в Гусь-Хрустальном районе;
21 - в Киржачском районе;
20 - в Юрьев-Польском районе;
15 - в Судогодском районе;
14 - в Селивановском районе;
13 - в Вязниковском районе;
12 - в Собинском районе;
6 - в Петушинском районе;
5 - в Меленковском районе;
4 - в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 110 705 случаев заболевания