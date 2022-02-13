Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем телеграм-канале опрос о необходимости единых стандартов групп продленного дня в федеральном законодательстве.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем опрос о необходимости единых стандартов групп продленного дня в федеральном законодательстве."Речь идет о расписании, питании, обязательности кружков и секций, выполнении домашнего задания и другом", – пояснил Володин.На выбор предлагается четыре варианта ответа: согласие с необходимостью единых стандартов, оставить этот вопрос на усмотрение региональных властей, на усмотрение учредителей школы (как сейчас).Также пользователи могут не согласиться с необходимостью организации групп продленного дня.Ранее спикер принять федеральные нормы, гарантирующие создание в школах групп продленного дня. По его мнению, организация продленки решит ряд проблем."Улучшается качество образования: дети в это время в школе делают уроки, получают дополнительные знания в кружках и занимаются спортом, посещая секции", – отмечал Володин.