История успеха Артемия Лебедева.

История успеха Артемия Лебедева.Артемий Лебедев появился на свет 13 февраля 1975 года. Его мать – знаменитая писательница Татьяна Толстая, а отец – кандидат филологических наук, профессор Андрей Лебедев. Около двух лет будущий дизайнер изучал журналистику в МГУ, но на втором курсе принял решение покинуть вуз. Тогда он осознал, чем действительно хочет заниматься.Когда Лебедев достиг совершеннолетия, он обзавелся собственной дизайнерской студией. Сотрудников в той компании не было. Артемий занимался всем один. Он был уверен в том, что справится. Впрочем, клиентов было не так уж и много. Кстати, тогда же он работал в полиграфической компании "МакЦентр" как арт-директор. А в 1995-м Лебедев создал студию WebDesign, которая через три года стала называться "Студией Артемия Лебедева".Именно во второй половине 90-х сын Татьяны Толстой стал профессионально заниматься дизайном. С годами команда, которую набрал Лебедев, обзавелась крупными заказчиками. Так в компании появились большие деньги. Можно сказать, что Артемий достиг успеха не только благодаря дизайнерским способностям, но и предпринимательской хватке.Сегодня постоянными клиентами "Студии Артемия Лебедева" являются Центробанк РФ, ПАО "Газпром", Правительство Москвы, различные сотовые операторы, крупные российские банки.Артемий Лебедев стал еще более знаменитым, когда создал свой ютуб– и телеграм-каналы. В интернете дизайнер активно ведет свой блог и в основном обозревает последние новости. Это приносит ему не только популярность, но и дополнительный доход, конечно, благодаря монетизации.О личной жизни Артемия Лебедева известно немного, поскольку он тщательно ее скрывает. В одном из интервью дизайнер признался, что у него 10 детей от пяти женщин. Его первой женой была журналист Марина Литвинович, а второй – дизайнер Алена Иванова. О последующих браках бизнесмена публике ничего неизвестно. В этом он сравнивает себя с Владимиром Путиным, о личной жизни которого тоже известно мало.