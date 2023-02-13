14 февраля на улицах Владимира будут дарить книги. С 7 по 14 февраля 2022 года Владимирская...

14 февраля на улицах Владимира будут дарить книги.С 7 по 14 февраля 2022 года Владимирская область участвовала в общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.В течение недели Владимирские библиотеки принимали книги в дар, чтобы потом передать их в районные и сельские библиотеки.14 февраля, в финале акции состоится очередная презентация в рамках проекта «Моя книжная полка». Свои любимые книги на полку в библиотеке поставят музыканты группы «Рекорд оркестр» Тимофей Копылов и Алексей Барышев. Обратите внимание! Предварительная запись на проект «Моя книжная полка», тел. 8 (4922) 33-64-66.14 февраля на улицах города Владимира жители, правильно ответившие на вопросы литературной викторины, получат книги и сувениры с цитатами известных писателей. Еак рассказали в пресс-службе Министерства культуры Владимирской области, сотрудников библиотеки и волонтеров культуры можно будет встретить:11.00 - 12.00 - Соборная площадь, Парк Пушкина;12:30 - 13:30 - Театральная площадь;14:00 - 15:00 - улица Горького (остановка «Владимирский государственный университет»);15:30 - 16:00 - проспект Строителей (остановка «Педагогический институт»).Фото: https://www.pxfuel.com/en/