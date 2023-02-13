14 февраля во Владимире состоится суд по делу о выселении приюта для животных Валента. Завтра в...

14 февраля во Владимире состоится суд по делу о выселении приюта для животных "Валента".Завтра в 9-30 во Фрунзенском суде города Владимира состоится заседание по «Валенте». Как мы рассказывали, иск в суд направила одна из жительниц областного центра, недовольная соседством с приютом для животных. На момент начала разбирательства в приюте находилось сто тридцать пять кошек и собак.Так как представители «Валенты» в суд не пришли, решение о выселении приюта в месячный срок было принято заочно. 12 января 2023 года центр животных "Валента" в установленном порядке направил заявление об отмене заочного решения Фрунзенского районного суда г. Владимира о прекращении деятельности в качестве приюта для животных.И 23 января Фрунзенский районный суд отменил решение о выселении животных.Когда в 1999 году приют появился на улице 16 лет Октября, никаких нормативов о санитарно-защитной зоне не существовало. Сейчас закон требует "зону отчуждения" минимум в 150 метров. Областные власти подыскивают варианты переезда для «Валенты».Мы будем следить за развитием событий.Фото из архива ГТРК "Владимир"