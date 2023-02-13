Самые знаменитые домашние питомцы, которые презвошли своих звезд-хозяев.

Самые знаменитые домашние питомцы, которые презвошли своих звезд-хозяев.Любовь кдомашнему питомцу — это теплое и нежное чувство, возникающее у чутких хозяев.Конечно, даже звезды шоу-бизнеса подвластны этому, а потому и выражают свои чувства"по-звездному". Пока однидарят своим пушистым котам лежанки и вкусняшки, другие обогащают котиков настоящимиденьгами.Николай Басков иШанельРоссийский певецНиколай Басков очень переживает, когда его любимая кошка Шанель остается домаодна. Артист нашел выход — нанял отдельную домработницу для ухода за питомцем.Пока артист зарабатывает деньги, Шанель их тратит. Взамен Басков всегда знает,сколько раз в день Шанель пользовалась лотком.Алена Водонаева иЭскобарЗвезда звезднойтелестройки пожаловалась на аллергию на шерсть мейн-куна Эскобара. Отдаватьлюбимца Алена Водонаева наотрез отказалась, а потому приобрела ему трехкомнатнуюквартиру в московских Хамовниках. Правда, позже Алена так позавидовала коту и оставила квартиру для своей пятой точки. Видимо, 19 миллионов для кота сильно ударили по бюджету звезды.Тейлор Свифт иОливия БенсонДаже звезд за океаномне обошла стороной мода обеспечивать своего питомца. Кошка Тейлор Свифт ОливияБенсон владеет состоянием в почти 97 миллионов долларов. Белоснежная красотказаработала себе на корм, снимаясь в клипах и рекламируя собственную линию товаров.Юрий Куклачев и200 актрисСоздательединственного в мире театра кошек Юрий Куклачев не жалеет ни сил, ни средствдля своих актрис. В театре работают почти 200 кошек, каждая из которых живет вотдельном домике в Хрустальном замке. Они соблюдают диету, а иногда уходят вдекретный отпуск. Все по-настоящему.