Самые знаменитые домашние питомцы, которые презвошли своих звезд-хозяев.
Самые знаменитые домашние питомцы, которые презвошли своих звезд-хозяев.
Любовь к
домашнему питомцу — это теплое и нежное чувство, возникающее у чутких хозяев.
Конечно, даже звезды шоу-бизнеса подвластны этому, а потому и выражают свои чувства
"по-звездному". Пока одни
дарят своим пушистым котам лежанки и вкусняшки, другие обогащают котиков настоящими
деньгами.
Николай Басков и
Шанель
Российский певец
Николай Басков очень переживает, когда его любимая кошка Шанель остается дома
одна. Артист нашел выход — нанял отдельную домработницу для ухода за питомцем.
Пока артист зарабатывает деньги, Шанель их тратит. Взамен Басков всегда знает,
сколько раз в день Шанель пользовалась лотком.
Алена Водонаева и
Эскобар
Звезда звездной
телестройки пожаловалась на аллергию на шерсть мейн-куна Эскобара. Отдавать
любимца Алена Водонаева наотрез отказалась, а потому приобрела ему трехкомнатную
квартиру в московских Хамовниках. Правда, позже Алена так позавидовала коту и оставила квартиру для своей пятой точки. Видимо, 19 миллионов для кота сильно ударили по бюджету звезды.
Тейлор Свифт и
Оливия Бенсон
Даже звезд за океаном
не обошла стороной мода обеспечивать своего питомца. Кошка Тейлор Свифт Оливия
Бенсон владеет состоянием в почти 97 миллионов долларов. Белоснежная красотка
заработала себе на корм, снимаясь в клипах и рекламируя собственную линию товаров.
Юрий Куклачев и
200 актрис
Создатель
единственного в мире театра кошек Юрий Куклачев не жалеет ни сил, ни средств
для своих актрис. В театре работают почти 200 кошек, каждая из которых живет в
отдельном домике в Хрустальном замке. Они соблюдают диету, а иногда уходят в
декретный отпуск. Все по-настоящему.