Жуткое откровение Елены Малышевой.

Жуткое откровение Елены Малышевой.Вот уже 12 лет Елена Малышева в ходе передачи "Жить здорово!" вещает о привычках и ритуалах, помогающих населению России сохранять и приумножать здоровье. То она покажет, как делать обрезание крайней плоти, то – расскажет о том, как правильно "облегчиться". И почти каждый выпуск шоу – настоящая жемчужина для тех, кто жаждет зрелищ.В свежем выпуске "Жить здорово!" Елена Малышева вместе с доктором Германом Гандельманом озвучила связь между месяцем рождения человека и заболеваниями, с которыми он может столкнуться. Например, у мужчин Водолеев на 33% повышен шанс развития диабета, на 23% – аденомы предстательной железы, а шанс инфаркта миокарда – почти на 20%.Что же делать тем, кто родился во второй месяц года?! Доктор Гандельман дал несколько простых советов, как уменьшить шансы диабета: проверять уровень сахара, поддерживать вес в норме, иметь регулярную физическую нагрузку. А затем Елена Малышева, отыскав в зале мужчину Водолея, попросила свою помощницу измерить ему уровень сахара.Диабет, по словам Малышевой, это "коварная болезнь", признаком которой являются ссадины, которые не болят. Например, если диабетик поцарапал средний палец ноги, а потом ничего не почувствовал и не обработал повреждение, то ранка и окружающая ее область синеют, а затем чернеют из-за плохого кровотока и присоединения инфекции."Это уже гангрена среднего пальца, а человек не чувствует боли", – предрекла телеведущая смертельную опасность рожденным в феврале мужчинам.Свой пробирающий до мурашек рассказЕлена Малышевасопроводила видеороликом, на котором из-за видно, как из крошечной царапины развивается некроз тканей, приводящий к неисправимым последствиям.