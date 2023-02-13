Царствие небесное!

Царствие небесное!Признанный в России иностранным агентом Максим Галкин продолжает ездить по миру с концертами и со сцены высмеивать Родину. Причем на этих выступлениях он позволяет себе даже кричать лозунг украинских националистов "Героям – слава!" Ну да Бог ему судья.Планы у еврея-юмориста были огромные. В том числе он хотел поглумиться над Россией на концерте в Стамбуле. Выступление там было запланировано на 14 февраля. Но в стране случилось страшное землетрясение, число погибших исчисляется десятками тысяч."Мне кажется неуместным сейчас давать какие-то выступления сейчас в Турции, – говорит пятый муж Аллы Пугачевой. – Выражаю самые глубокие соболезнования народу Турции, весь мир сейчас с вами".Концерт финансируемого на Украине иностранного агента перенесся на апрель. "Принял решение перечислить весь гонорар, который я получу в Стамбуле, в фонд помощи пострадавшим", – заявил Галкин.Стоит заметить, что он – единственный кормилец жены-пенсионерки и малолетних деток, поэтому отказаться от нескольких миллионов рублей, которые он получает за каждый концерт, это, конечно, смелый для иноагента поступок.