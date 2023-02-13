Евгений Пригожин объяснил сокращение количества упоминаний ЧВК Вагнер в СМИ плетущими интриги неудачниками, которые хотят поставить крест на частной военной кампании. Кроме того, он выразил благодарность всем, кто поддерживает бойцов в Сети и не только.

Евгений Пригожин сокращение количества упоминаний ЧВК "Вагнер" в СМИ плетущими интриги неудачниками, которые хотят поставить крест на частной военной кампании. Кроме того, он выразил благодарность всем, кто поддерживает бойцов в Сети и не только."Я хочу от всей души от себя лично и от бойцов ЧВК "Вагнер" поблагодарить всех, кто ценит их работу. Безусловно, им нелегко и им нужна поддержка страны, которую они защищают", — заявил предприниматель.Ранее Пригожин призвал называть бойцов ЧВК "Вагнер" добровольцами, поскольку они отдают жизни за свою страну. По его мнению, им важно получать от граждан обратную связь, а именно признание их побед на фронте.